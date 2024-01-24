Стал известен состав «Зенита» на матч с «Чонбук Хёндэ Моторс»

В контрольном матче встретятся санкт-петербургский «Зенит» и корейский «Чонбук Хёндэ Моторс». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Фернандес, Эракович, Алип, Караваев, Барриос, Коваленко, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.
Запасные: Кержаков, Сутормин, Бардачёв, Чёрный, Родригао, Сантос, Ду Кейрос, Вендел, Васильев, Ахметов, Мантуан, Педро, Сергеев.
Ранее «Зенит» в первом контрольном матче на зимних сборах разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1. Встреча состоялась в воскресенье, 21 января. «Чонбук Хёндэ Моторс» в тот же день сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» — 1:1.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.
- 24 января 2024
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