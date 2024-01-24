Мерсон: «Ливерпуль» силён, но в Англии есть «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Ливерпулю» не суждено выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Разница между «Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом» в том, что «Ман Сити» может одержать 10 побед подряд, и никто не обратит на это внимания. Если «Ливерпуль» и «Арсенал» добьются такой серии, это будет большим событием. И потому для «Ливерпуля» борьба за титул может закончиться уже через неделю. Им играть с «Челси» и «Арсеналом», и не успеешь оглянуться, как всё будет кончено. Я не могу сказать, что «Ливерпуль» является фаворитом гонки за титул. «Сити» способен просто побеждать без особых проблем, вот и всё», — написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

После 21 тура мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.