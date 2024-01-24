Сергей Юран: думаю, и сам Калинский не знает, якобы мы его в «Балтику» не пускаем

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о полузащитнике команды Николае Калинском. Ранее сообщалось, что клуб готов расстаться с хавбеком.

«Информация о том, что мы не отпускаем Николая в «Балтику», тоже не соответствует действительности. Если игрок хочет попробовать себя в другом клубе, я всегда учитываю его желание. Садимся, решаем. Но Калинский со мной на этот счёт не разговаривал. Я думаю, что сам Калинский не знает, что мы его в «Балтику» не пускаем», — сказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Николай Калинский провёл 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Срок контракта полузащитника с «Пари НН» рассчитан до лета 2024 года. «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков.