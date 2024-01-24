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«Крылья Советов» опубликовали состав на контрольный матч с македонским «Гостиваром»

«Крылья Советов» опубликовали состав на контрольный матч с македонским «Гостиваром»
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В контрольном матче встретятся самарские «Крылья Советов» и македонский «Гостивар». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 января 2024, среда. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
1-й тайм
0 : 1
Гостивар
Гостивар, Северная Македония
0:1 Ивановски – 21'    

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Гапонов, Солдатенков, Зотов, Рассказов, Иванисеня, Якуба, Ежов, Шитов, Рахманович, Писарский.
Запасные: Ломаев, Овсянников, Евгеньев, Грибакин, Лысов, Печенин, Першин, Бабкин, Салтыков, Асайдулин, Соколов, Хубулов, Карпицкий, Попов.

Для самарцев это первый контрольный матч на зимних сборах. Отмечается, что Бенхамин Гарре и Фернандо пропускают матч по решению медицинского штаба.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Ростовом» в начале марта.

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