«Крылья Советов» опубликовали состав на контрольный матч с македонским «Гостиваром»

В контрольном матче встретятся самарские «Крылья Советов» и македонский «Гостивар». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Гапонов, Солдатенков, Зотов, Рассказов, Иванисеня, Якуба, Ежов, Шитов, Рахманович, Писарский.
Запасные: Ломаев, Овсянников, Евгеньев, Грибакин, Лысов, Печенин, Першин, Бабкин, Салтыков, Асайдулин, Соколов, Хубулов, Карпицкий, Попов.
Для самарцев это первый контрольный матч на зимних сборах. Отмечается, что Бенхамин Гарре и Фернандо пропускают матч по решению медицинского штаба.
«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Ростовом» в начале марта.
- 24 января 2024
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