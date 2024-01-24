Попов: Нобоа — легенда РПЛ, его можно приравнять к нашим великим футболистам

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался об экс-одноклубнике Кристиане Нобоа, назвав его легендой Российской Премьер-Лиги. По мнению Попова, Нобоа можно приравнять к великим российским футболистам, ведь он более 10 лет играл на наивысшем уровне в России.

«Нобоа столько сезонов отыграл на высшем уровне, что его можно приравнять к нашим великим футболистам. Не всем дано поиграть 10 сезонов в РПЛ. А он иностранец и играл на уровне наших самых крутых игроков ещё больше.

Он легенда нашего чемпионата. Причём он не какого-то там защитника играл, а атакующего полузащитника. Постоянно нацелен на атаку был. Сколько голов со штрафных забивал, поиграл в Лиге чемпионов. Помню, когда вместе играли, он ещё не так хорошо русский знал, но уже командовал, орал на защитников: не бейте вперёд, отдайте мне пас (смеётся)», — приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, 38-летний Нобоа играет в России с февраля 2007 года. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит», а сейчас защищает цвета «Сочи». Но недавно южный клуб отзаявил Нобоа, и в СМИ появилась информация о его возможном возвращении на родину.