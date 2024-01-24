Почеттино: поездка на «Уэмбли» — отличный опыт для «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал выход в финал Кубка английской лиги сезона-2023/2024 отличным опытом для своей команды.

«Когда я оказался в «Тоттенхэме» в 2014 году, план клуба состоял в том, чтобы построить новый стадион и тренировочную базу. Целью было попасть в топ-4 и сыграть в Лиге чемпионов, потому что «шпоры» обычно финишировали шестыми или седьмыми. Мы сделали всё, чтобы добиться этой цели. Сегодня у «Челси» нет возможности сыграть в Лиге чемпионов, так что для нас поездка на «Уэмбли» (на этом стадионе пройдёт финал Кубка лиги. — Прим. «Чемпионата») — это отличный опыт. Мы новая команда. Нам нужно укреплять уверенность в собственных силах. Здорово будет отправиться на «Уэмбли» и сыграть с «Ливерпулем» или «Фулхэмом», — приводит слова Почеттино Football London.

Накануне, 23 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». «Синие» разгромили соперников со счётом 6:1 и вышли в финал турнира. В финале «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.