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Илья Лантратов надел кепку, играя против солнца, и пропустил два мяча от «Акрона»

Илья Лантратов надел кепку, играя против солнца, и пропустил два мяча от «Акрона»
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Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов надел кепку, играя против солнца в контрольном матче с тольяттинским «Акроном». Встреча проходит в эти минуты. «Акрон» выигрывает после первого тайма со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 января 2024, среда. 16:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
2-й тайм
0 : 2
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Чудин – 19'     0:2 Галкин – 22'    

Илья Лантратов вышел на поле без головного убора, но начал встречу в воротах, на которые был направлен солнечный свет. Незадолго до пропущенного гола он надел кепку. На 19-й минуте счёт открыл полузащитник «Акрона» Иван Чудин. Уже через три минуты полузащитник Владислав Галкин увеличил преимущество тольяттинцев.

Фото: Кадр из трансляции Okko

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Акрон» находится на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков после 20 игр.

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