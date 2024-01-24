Илья Лантратов надел кепку, играя против солнца, и пропустил два мяча от «Акрона»

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов надел кепку, играя против солнца в контрольном матче с тольяттинским «Акроном». Встреча проходит в эти минуты. «Акрон» выигрывает после первого тайма со счётом 2:0.
Илья Лантратов вышел на поле без головного убора, но начал встречу в воротах, на которые был направлен солнечный свет. Незадолго до пропущенного гола он надел кепку. На 19-й минуте счёт открыл полузащитник «Акрона» Иван Чудин. Уже через три минуты полузащитник Владислав Галкин увеличил преимущество тольяттинцев.
Фото: Кадр из трансляции Okko
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Акрон» находится на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков после 20 игр.
- 24 января 2024
-
17:33
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
16:59
-
16:52
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:22
-
16:16
-
16:15
-
16:07
-
16:05
-
16:01
-
15:57
-
15:46
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:25
-
15:24
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:11
-
15:03
-
14:57
-
14:43
-
14:42