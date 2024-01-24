Илья Лантратов надел кепку, играя против солнца, и пропустил два мяча от «Акрона»

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов надел кепку, играя против солнца в контрольном матче с тольяттинским «Акроном». Встреча проходит в эти минуты. «Акрон» выигрывает после первого тайма со счётом 2:0.

Илья Лантратов вышел на поле без головного убора, но начал встречу в воротах, на которые был направлен солнечный свет. Незадолго до пропущенного гола он надел кепку. На 19-й минуте счёт открыл полузащитник «Акрона» Иван Чудин. Уже через три минуты полузащитник Владислав Галкин увеличил преимущество тольяттинцев.

Фото: Кадр из трансляции Okko

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Акрон» находится на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков после 20 игр.