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«Кадис», который мог возглавить Гильермо Абаскаль, объявил о назначении главного тренера

«Кадис», который мог возглавить Гильермо Абаскаль, объявил о назначении главного тренера
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Испанский «Кадис» объявил о назначении на должность главного тренера команды Маурисио Пеллегрино. Ранее специалист возглавлял «Валенсию», «Алавес», «Саутгемптон», «Леганес», чилийский «Универсидад» и аргентинские «Велес», «Индепендьенте» и «Эстудиантес».

«Проблемы всегда мотивировали меня в моей спортивной жизни. Приходя в команду Первого дивизиона, я чувствую, что она жива, потому что я видел, как она очень хорошо выступает. Это очень конкурентоспособная команда, которая всегда побеждает, несмотря на серию поражений. Я полон энтузиазма, чтобы попытаться помочь и достичь цели», — приводит слова Пеллегрино пресс-служба клуба.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что «Кадис» возглавит главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. При этом источники «Чемпионата» опровергали эту информацию.

На данный момент после 21 сыгранного матча испанской Примеры «Кадис» находится в зоне вылета, на 18-м месте с 15 очками.

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