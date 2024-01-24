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«Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» о продаже Киммиха — журналист Фальк

«Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» о продаже Киммиха — журналист Фальк
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Кристиан Фальк, знакомый с ситуацией.

По сведениям источника, «Бавария» знает, что «Барселона» заинтересована в подписании немца. Более того, «красные» осведомлены, что главный тренер каталонской команды Хави пытается убедить Киммиха перейти в стан сине-гранатовых. Руководство мюнхенской команды опасается, что Йозуа может покинуть команду бесплатно в 2025 году, перейдя в «Барселону» на правах свободного агента. В связи с этим клуб из Германии будет открыт к переговорам с каталонцами о возможном переходе Киммиха предстоящим летом.

Напомним, Киммиху 28 лет. Он является футболистом мюнхенской «Баварии» с лета 2015 года. Его действующее соглашение с клубом из Бундеслиги истекает в июне 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого полузащитника в € 75 млн.

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