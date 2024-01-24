«Тоттенхэм» получил отказ от «Аталанты» по трансферу Эдерсона

«Аталанта» не захотела продавать своего полузащитника Эдерсона в «Тоттенхэм». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство бергамасков не стало выслушивать предложение английского клуба по 24-летнему хавбеку, отклонив первичную заявку «шпор». Боссы «Аталанты» убеждены, что продавать бразильца в январе — не лучшее решение.

Эдерсон перешёл в «Аталанту» из «Салернитаны» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 21,4 млн. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 27 млн.

В текущем сезоне Эдерсон провёл за «Аталанту» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Ранее сообщалось об интересе к бразильскому хавбеку со стороны ещё одного английского топ-клуба.