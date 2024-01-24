Агент Калинского назвал чушью информацию о возможном уходе игрока из «Пари НН»

Футбольный агент Дмитрий Чельцов, который представляет полузащитника «Пари НН» Николая Калинского, назвал чушью информацию о возможном уходе игрока из нижегородской команды.

«В последние дни распространяется много слухов про Николая Калинского. Он действующий футболист «Пари НН», один из лидеров команды. Достоверная информация последует только от клуба или игрока. Всё остальное — чушь. У нас действующий контакт с клубом, который мы уважаем. А сам Николай очень ценит клуб и город Нижний Новгород, он никуда не собирается уходить», — сказал Чельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Николай Калинский провёл 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Срок контракта полузащитника с «Пари НН» рассчитан до лета 2024 года. «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков.