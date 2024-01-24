В «Ахмате» заявили, что ищут новую команду для полузащитника Гбамбле

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что игроку команды Нене Гбамбле ищут новую команду.

«Да, мы ищем новую команду для Гбамбле. Прежде всего это связано с решением тренерского штаба. Значит, сегодня он проигрывает конкуренцию своим партнёрам», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы Гбамбле, заявил «РИА Новости», что Нене может быть продан или отдан в аренду.

21-летний ивуариец перебрался в грозненский клуб в январе 2023 года в качестве свободного агента из словенского «Целе». Африканец в общей сложности успел сыграть за команду 14 матчей, в которых отметился одним мячом и одной голевой передачей.