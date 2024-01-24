«Локомотив» в товарищеском матче проиграл тольяттинскому «Акрону»
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Сегодня, 24 января, в товарищеском матче встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу тольяттинцев.
На 19-й минуте полузащитник тольяттинцев Иван Чудин открыл счёт. А уже на 22-й минуте футболист «Акрона» Владислав Галкин упрочил преимущество.
На данный момент московский «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Акрон» находится на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков после 20 игр.
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