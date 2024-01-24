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ЦСКА начал сотрудничество с сильнейшей иранской футбольной академией

ЦСКА начал сотрудничество с сильнейшей иранской футбольной академией
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Московский ЦСКА начал сотрудничество с иранской футбольной академией KIA Academy.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале ЦСКА.

KIA Academy основана в 2015 году и по версии немецкого журнала 11 Freunde стала лучшей футбольной академией в Иране. Академия следует модели немецкого «Хоффенхайма», то есть начинает выступать с низовых лиг, чтобы попасть в высший чемпионата Ирана, ищет более тысячи игроков и после испытаний сохраняет только 25 лучших талантов.

На данный момент футбольный клуб КИА выступает в третьем по силе дивизионе Ирана. Сейчас после 13 сыгранных матчей команда располагается на 10-м месте с 15 очками. При этом лидером чемпионата являются
«Бахман» и «Сепидруд» с 25 набранными очками.

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