Попов: у Нобоа потрясающая карьера, но в РПЛ уже тяжело играть, да и нет смысла

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может покинуть Российскую Премьер-Лигу этой зимой.

«По моей информации, Нобоа хочет закончить карьеру в Эквадоре. Думаю, что это правильно. Ему уже почти 40 лет. У него потрясающая карьера! Не каждый спортсмен может играть на таком топовом уровне 16 лет подряд. Среди футболистов таких единицы. Можно ему только поаплодировать и пожелать удачи. Думаю, он уже принял решение не мучить себя и своё здоровье. У Кристиана всё хорошо. Если в Эквадоре его хочет какая-то команда, это лучший вариант. В РПЛ уже тяжело играть, да и нет смысла», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно о том, что сочинцы исключили Нобоа из заявки на этот сезон.