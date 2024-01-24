Тренера Кот-д'Ивуара уволили из-за плохих результатов на домашнем КАН

Главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Жана-Луи Гассе и его помощника Гислена Прантана уволили из-за плохих результатов на домашнем Кубке африканских наций. Ранее сообщалось, что на должность главного тренера команды рассматривают кандидатуру бывшего тренера французской «Ниццы».

«Контракты тренера Жана‑Луи Гассе и его помощника Гислена Прантана расторгнуты из‑за неудовлетворительных результатов», — сообщает пресс-служба сборной.

Жан-Луи Гассе возглавлял сборную Кот-д'Ивуара с мая 2022 года. Под его руководством ивуарийцы на Кубке африканских наций — 2024 заняли третье место в группе А набрав три очка,. Кот-д'Ивуар добился только одной победы в трёх матчах группового этапа, обыграв в 1-м туре сборную Гвинеи-Бисау.

Следом подопечные Гассе проиграли национальным командам Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Тем не менее ивуарийцы ещё могут выйти в плей-офф Кубка Африки благодаря рейтингу команд, занявших третью строчку.