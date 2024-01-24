Состоялась жеребьёвка «Кубка Легенд» — 2024

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Сегодня, 24 января, в «МонАрх Москва Отель» состоялась жеребьёвка 16-го международного турнира «Кубок Легенд» имени Константина Еременко, который пройдёт во Дворце спорта «Мегаспорт» 10-11 февраля 2024 года. В жеребьёвке приняли участие дети из академии Егора Титова.

Шесть команд были разбиты на две группы: А и B.

Группа А: «Легенды ЦСКА», «Легенды Локомотива», «Легенды Спартака».

Группа B: «Легенды Динамо», Сборная мира, «Легенды Зенита».

Расписание турнира:

10 февраля, суббота

12:00, группа А: «Легенды ЦСКА» – «Легенды Локомотива»

13:00, группа B: «Легенды Динамо» – сборная мира

14:00, Церемония открытия турнира

14:30, группа A: «Легенды Локомотива» – «Легенды Спартака»

15:30, группа B: сборная мира – «Легенды Зенита»

16:30, группа А: «Легенды ЦСКА» – «Легенды Спартака»

17:30, группа B: «Легенды Динамо» – «Легенды Зенита».

11 февраля, воскресенье

14:00 Матч за 5-е место

15:00 Матч за 3-е место

16:00 Финал

По окончании финала состоится церемония награждения.