Состоялась жеребьёвка «Кубка Легенд» — 2024

Сегодня, 24 января, в «МонАрх Москва Отель» состоялась жеребьёвка 16-го международного турнира «Кубок Легенд» имени Константина Еременко, который пройдёт во Дворце спорта «Мегаспорт» 10-11 февраля 2024 года. В жеребьёвке приняли участие дети из академии Егора Титова.
Шесть команд были разбиты на две группы: А и B.
Группа А: «Легенды ЦСКА», «Легенды Локомотива», «Легенды Спартака».
Группа B: «Легенды Динамо», Сборная мира, «Легенды Зенита».
Расписание турнира:
10 февраля, суббота
12:00, группа А: «Легенды ЦСКА» – «Легенды Локомотива»
13:00, группа B: «Легенды Динамо» – сборная мира
14:00, Церемония открытия турнира
14:30, группа A: «Легенды Локомотива» – «Легенды Спартака»
15:30, группа B: сборная мира – «Легенды Зенита»
16:30, группа А: «Легенды ЦСКА» – «Легенды Спартака»
17:30, группа B: «Легенды Динамо» – «Легенды Зенита».
11 февраля, воскресенье
14:00 Матч за 5-е место
15:00 Матч за 3-е место
16:00 Финал
По окончании финала состоится церемония награждения.