Опубликованы выводы судьи по делу Негрейры в отношении правомерности действий «Барселоны»

Судья Хоакин Агирре, который работает по делу Негрейры, принял решение завершить расследование спортивной коррупции в отношении «Барселоны» из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает издание COPE.

Как пишет источник, судья по делу Негрейры уже представил свои выводы и дал понять, что нет никаких доказательств тому, что «Барселона» могла влиять на судей посредством выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Судья также указал, что он собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию.

В сети появился документ, где судья Хоакин Агирре привёл следующие выводы по делу Негрейры:

нет факта покупки судей;

нет факта договорных матчей;

нет подтверждённых выплат ни одному судье после проверки всех банковских записей;

нет факта спортивной коррупции.

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