Опубликованы выводы судьи по делу Негрейры в отношении правомерности действий «Барселоны»

Судья Хоакин Агирре, который работает по делу Негрейры, принял решение завершить расследование спортивной коррупции в отношении «Барселоны» из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает издание COPE.
Как пишет источник, судья по делу Негрейры уже представил свои выводы и дал понять, что нет никаких доказательств тому, что «Барселона» могла влиять на судей посредством выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Судья также указал, что он собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию.
В сети появился документ, где судья Хоакин Агирре привёл следующие выводы по делу Негрейры:
- нет факта покупки судей;
- нет факта договорных матчей;
- нет подтверждённых выплат ни одному судье после проверки всех банковских записей;
- нет факта спортивной коррупции.