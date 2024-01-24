Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликованы выводы судьи по делу Негрейры в отношении правомерности действий «Барселоны»

Опубликованы выводы судьи по делу Негрейры в отношении правомерности действий «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Судья Хоакин Агирре, который работает по делу Негрейры, принял решение завершить расследование спортивной коррупции в отношении «Барселоны» из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает издание COPE.

Как пишет источник, судья по делу Негрейры уже представил свои выводы и дал понять, что нет никаких доказательств тому, что «Барселона» могла влиять на судей посредством выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Судья также указал, что он собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию.

В сети появился документ, где судья Хоакин Агирре привёл следующие выводы по делу Негрейры:

  • нет факта покупки судей;
  • нет факта договорных матчей;
  • нет подтверждённых выплат ни одному судье после проверки всех банковских записей;
  • нет факта спортивной коррупции.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Материалы по теме
Экс-судьи Ла Лиги отрицают факт подсуживания «Барселоне» по указу Негрейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android