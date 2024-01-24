«Факел» в товарищеском матче обыграл словенский «Копер», забив два мяча в конце матча
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Сегодня, 24 января, в товарищеском матче встречались воронежский «Факел» и словенский «Копер». Команды играли на стадионе «Миракл Резорт Хотел» в Ларе (Турция). Игра началась в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу воронежцев.
На 81-й минуте полузащитник воронежцев Роман Акбашев открыл счёт, а на 90-й минуте нападающий российской команды Евгений Марков упрочил преимущество.
На данный момент воронежский «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. Словенский «Копер» находится на третьей строчке в турнирной таблице своего чемпионата сезона-2023/2024, заработав 30 очков после 19 игр.
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