17-летний Педро забил за «Зенит» во втором матче подряд
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17-летний новичок санкт-петербургского «Зенита» Педро забил за сине-бело-голубых во втором товарищеском матче подряд.
Ранее бразилец отметился забитым мячом на 78-й минуте в товарищеской игре с самаркандским «Динамо» (5:1). А сегодня, 24 января, Педро на 58-й минуте вывел сине-бело-голубых вперёд в матче с южнокорейским «Чонбук Хёндэ Моторс» (3:1), который проходит в данный момент.
«Чонбук Хёндэ Моторс» ранее сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» — 1:1. Южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» завершил прошлый сезон на четвёртом месте с 49 очками. Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 января 2024, среда. 17:20 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
5 : 1
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
1:0 Кассьерра – 22' 1:1 Джэ – 27' 2:1 Педро – 58' 3:1 Сергеев – 66' 4:1 Мантуан – 70' 5:1 Бардачев – 74'
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