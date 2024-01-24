17-летний Педро забил за «Зенит» во втором матче подряд

17-летний новичок санкт-петербургского «Зенита» Педро забил за сине-бело-голубых во втором товарищеском матче подряд.

Ранее бразилец отметился забитым мячом на 78-й минуте в товарищеской игре с самаркандским «Динамо» (5:1). А сегодня, 24 января, Педро на 58-й минуте вывел сине-бело-голубых вперёд в матче с южнокорейским «Чонбук Хёндэ Моторс» (3:1), который проходит в данный момент.

«Чонбук Хёндэ Моторс» ранее сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» — 1:1. Южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» завершил прошлый сезон на четвёртом месте с 49 очками. Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.