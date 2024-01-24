«Крылья Советов» одержали волевую победу над македонским «Гостиваром»

Сегодня, 24 января, в товарищеском матче встречались самарские «Крылья Советов» и македонский «Гостивар». Команды играли на стадионе в Турции. Игра началась в 17:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу самарцев.

На 19-й минуте нападающий македонцев Иван Ивановски открыл счёт. На 71-й минуте белорусский форвард Егор Карпицкий сделал счёт равным, а уже через три минуты Никита Салтыков вывел самарцев вперёд, реализовав пенальти. Точку на 90+6-й минуте поставил Расиль Асайдулин.

На данный момент самарские «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. Македонский «Гостивар» находится на пятой строчке в турнирной таблице своего чемпионата сезона-2023/2024, заработав 24 очка после 18 игр.