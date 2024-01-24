Стало известно, когда Бензема определится со своим будущим

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема примет решение о месте продолжения своей карьеры на этой неделе, сообщает Marca.

По информации источника, 36-летний форвард не спешит покидать саудовскую команду. В то же время «Аль-Иттихад» заинтересован в продолжении сотрудничества с французским футболистом. Стороны попытаются прийти к решению в течение текущей недели.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Бензема со стороны лондонского «Челси».