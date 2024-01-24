«Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» со счётом 5:1

Сегодня, 24 января, в товарищеском матче встречались санкт-петербургский «Зенит» и южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс». Игра проходила на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу российской команды.

На 22-й минуте Матео Кассьерра открыл счёт, но уже на 27-й минуте Ли Юн Джэ сделал счёт равным. Затем за «Зенит» отметились голами Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачёв.

Ранее «Зенит» в первом контрольном матче на зимних сборах разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1. Встреча состоялась в воскресенье, 21 января. «Чонбук Хёндэ Моторс» в тот же день сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» — 1:1.