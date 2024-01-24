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«Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» со счётом 5:1

«Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» со счётом 5:1
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Сегодня, 24 января, в товарищеском матче встречались санкт-петербургский «Зенит» и южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс». Игра проходила на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу российской команды.

На 22-й минуте Матео Кассьерра открыл счёт, но уже на 27-й минуте Ли Юн Джэ сделал счёт равным. Затем за «Зенит» отметились голами Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачёв.

Ранее «Зенит» в первом контрольном матче на зимних сборах разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1. Встреча состоялась в воскресенье, 21 января. «Чонбук Хёндэ Моторс» в тот же день сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 января 2024, среда. 17:20 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 1
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Джэ – 27'     2:1 Педро – 58'     3:1 Сергеев – 66'     4:1 Мантуан – 70'     5:1 Бардачев – 74'    
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