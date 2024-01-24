Спортдир «Ростова» ответил на вопрос о возможном подписании Глушакова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ушёл от прямого ответа на вопрос о возможном подписании контракта с российским полузащитником Денисом Глушаковым. Функционер дал понять, что пока не готов обсуждать данную тему.

«Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

В начале этого года стало известно о том, что Денис Глушаков вместе с «Ростовом» отправится в ОАЭ. Вместе с южанами российский футболист действительно отправился в Эмираты для прохождения сборов и набора формы. Более того, за ростовчан Денис провёл два товарищеских матча. По словам Глушакова, он также отправится на второй сбор с Ростовом.

Напомним, Денису 36 лет. Глушаков всё ещё связан контрактом с костромским «Спартаком», где он провёл первую часть этого сезона.