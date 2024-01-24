Осинькин отреагировал на возможное снятие санкций УЕФА с российских молодёжек

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о том, что УЕФА может снять ограничения на участие молодёжных сборных России в международных соревнованиях.

«Конечно, я только за то, чтобы была возможность играть на международном уровне. Матчи на международном уровне обогащают, появляется дополнительный опыт. Но подробные комментарии по возможностям, которые связаны с политическими моментами, лучше услышать от функционеров», – приводит слова Осинькина Metaratings.

Ранее издание The Telegraaf опубликовало информацию о том, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хотел бы вернуть молодёжные сборные России на мировую арену. Сообщалось, что функционеру жалко детей, которые не должны быть ограничены футбольным властями из-за политики.

Напомним, сборная России разных возрастов, а также отечественные клубы не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.