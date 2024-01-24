Спортдир «Ростова» Рыскин дал оценку текущим сборам команды

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о том, как обстоят дела на сборах команды. По словам функционера, команда Валерия Карпина проводит плановую работу. Рыскин не стал делать глубоких выводов по итогам первых тренировок.

«Идёт хорошая плановая работа на сборах. Но пока рано делать выводы по первым тренировкам», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Отметим, что ростовчане вернулись из отпуска в середине января. После того как южане прошли медицинское обследование в Москве, они отправились на первый сбор в ОАЭ. В Объединённых Арабских Эмиратах подопечные Валерия Карпина провели две игры. Южане одержали победу над «Динамо» из Самарканда (4:1) и потерпели поражение от московской «Родины» (1:2).

Напомним, «Ростов» за 18 туров чемпионата России записал на свой счёт 21 очко. Подопечные Валерия Карпина занимают 10-ю позицию в турнирной таблице.