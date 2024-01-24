Нидерландский журналист: Угальде не сыграет с «Фейеноордом» из-за перехода в «Спартак»

Нидерландский журналист Леон тен Ворде заявил, что нападающий «Твенте» Манфред Угальде не сыграет матч 19-го тура нидерландской Эредивизии с «Фейеноордом», который пройдёт 28 января, из-за перехода в «Спартак».

«В конце прошлого года уже была информация о том, что за Угальде может прийти российский клуб. Но потом всё стихло, и все подумали, что так быстро это не произойдёт. Но вдруг ситуация резко набрала обороты, и появилось официальное большое предложение. Я думаю, что Угальде уйдёт. Предполагаю, что он уже не будет играть в матче с «Фейеноордом», — сказал тен Ворде во время подкаста Voetbalpodcast.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Твенте» Манфред Угальде в текущее трансферное окно может перейти в московский «Спартак». Сумма сделки может составить около € 15 млн.