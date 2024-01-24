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Сергеев — о победе «Зенита» над южнокорейским «Чонбуком»: не тяжело и не легко

Сергеев — о победе «Зенита» над южнокорейским «Чонбуком»: не тяжело и не легко
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Форвард петербургского «Зенит» Иван Сергеев прокомментировал победу сине-бело-голубых в товарищеском матче с южнокорейским клубом «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1). Форвард выразил мысль о том, что соперник оказался качественным. По словам Сергеева, спарринг с азиатской командой получился хорошим.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 января 2024, среда. 17:20 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 1
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Джэ – 27'     2:1 Педро – 58'     3:1 Сергеев – 66'     4:1 Мантуан – 70'     5:1 Бардачев – 74'    

«Не тяжело и не легко. Мы решали свою задачу, играли по 45 минут, наигрывали свои связи, соперник — свои. У них хорошая команда, очень агрессивная, бегут в атаку, прессингуют и на мяче тоже хороши. Думаю, получился хороший спарринг, каждая команда сделала свои выводы. Будем двигаться дальше и разбирать: что получилось, а что нет», – приводит слова Ивана официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, сегодня, 24 января, санкт-петербургский «Зенит» и южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» провели товарищеский матч, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Отметим, что нападающий российского клуба Иван Сергеев записал на свой счёт один забитый мяч.

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