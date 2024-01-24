Сергеев — о победе «Зенита» над южнокорейским «Чонбуком»: не тяжело и не легко

Форвард петербургского «Зенит» Иван Сергеев прокомментировал победу сине-бело-голубых в товарищеском матче с южнокорейским клубом «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1). Форвард выразил мысль о том, что соперник оказался качественным. По словам Сергеева, спарринг с азиатской командой получился хорошим.

«Не тяжело и не легко. Мы решали свою задачу, играли по 45 минут, наигрывали свои связи, соперник — свои. У них хорошая команда, очень агрессивная, бегут в атаку, прессингуют и на мяче тоже хороши. Думаю, получился хороший спарринг, каждая команда сделала свои выводы. Будем двигаться дальше и разбирать: что получилось, а что нет», – приводит слова Ивана официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, сегодня, 24 января, санкт-петербургский «Зенит» и южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс» провели товарищеский матч, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Отметим, что нападающий российского клуба Иван Сергеев записал на свой счёт один забитый мяч.