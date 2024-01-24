Силкин: главный секрет Нобоа — мастерство, свою карьеру в РПЛ он завершил достойно

Известный российский футбольный тренер Сергей Силкин отреагировал на новость о том, что эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в родной «Эмелек».

«Главный секрет Нобоа — мастерство. Без этого ты играть не будешь нигде. Ему 38 лет, свою карьеру в РПЛ он завершил достойно. Невозможно бесконечно играть, пора на покой, вот он и ушёл. Если взять последние результаты «Сочи», вы поймёте, почему он принял такое решение», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Нобоа в нынешнем сезоне сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.