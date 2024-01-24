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Чичарито вернулся в мексиканскую «Гвадалахару», где начал футбольную карьеру

Чичарито вернулся в мексиканскую «Гвадалахару», где начал футбольную карьеру
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35-летний мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес вернулся в «Гвадалахару», где начал футбольную карьеру.

«Хавьер «Чичарито» Эрнандес возвращается в команду. Мы убеждены, что его любовь к «Гвадалахаре», опыт, приобретённый во время успешной карьеры, и лидерские качества, которые характеризуют его, найдут отражение на этом новом этапе сотрудничества», — сообщает пресс-служба клуба.

Чичарито летом 2010 года уехал из мексиканского клуба в «Манчестер Юнайтед». Потом Эрнандес поиграл за мадридский «Реал», «Байер», «Вест Хэм», «Севилью» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За всю свою карьеру 35-летний игрок выиграл два раза АПЛ и по разу Суперкубок Англии, чемпионат Мексики Апертуру, а также Золотой кубок Мексики.

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