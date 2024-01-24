Бывший футболист «Сочи» Кристиан Нобоа назвал самое яркое воспоминание о России.

«Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провёл и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю! Я бы хотел вернуться сюда в качестве тренера‑скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим.

Какое самое яркое воспоминание оставила Россия? Снег! Снег! (смеётся) Я очень люблю его. Все люди в России всегда поддерживали меня во всех командах, в которых я был. Это приятно», – приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Сочи» объявил об уходе Кристиана, который присоединится к эквадорскому «Эмелеку», где футболист начал футбольную карьеру.

Нобоа в нынешнем сезоне сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.