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Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Чонбуком»

Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Чонбуком»
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Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак высказался о победе сине-бело-голубых над южнокорейским клубом «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1) в рамках товарищеской игры. Российский специалист считает, что второй тайм его команда провела лучше, чем первый. При этом Семак объяснил, почему до перерыва петербуржцы выглядели не так цельно, как после него.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 января 2024, среда. 17:20 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 1
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Джэ – 27'     2:1 Педро – 58'     3:1 Сергеев – 66'     4:1 Мантуан – 70'     5:1 Бардачев – 74'    

«Игра достаточно интенсивной получилась, особенно в первом тайме, когда счёт был равный. Во втором у нас было достаточно комфортное преимущество, хорошо контролировали мяч, и сопернику пришлось гораздо сложнее. Мы хорошо выходили из-под прессинга, немножко побыстрее стала работать с мячом та группа, которая играла во втором тайме.

По второму тайму у нас сложилась более цельная картина. По первому: по объёму движения — плохо, по качеству — много простых потерь и ненужных стандартов, которые мы зарабатывали у своих ворот. Но в условиях сборов накопительный эффект усталости, которая есть, присутствует. Наверное, это отчасти влияет на количество брака. В целом хороший спарринг получился», – приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, сегодня, 24 января, петербургский «Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс». Товарищеский матч прошёл в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед».

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