Точилин объяснил, за счёт чего Нобоа смог так долго играть в России

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, за счёт каких качеств эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа смог играть в Российской Премьер-Лиге на протяжении 16 лет.

«Секрет Нобоа заключался в его профессиональном отношении к себе и в том, что у нас, к сожалению, был дефицит футболистов такого уровня. Именно поэтому Нобоа смог играть здесь до своего преклонного возраста. Рано или поздно каждый футболист к этому приходит.

После определённых изменений в «Сочи» было понятно, что такое может произойти. Наверное, новый тренерский штаб не видел его в составе, поэтому пришли к такому решению. А сидеть на лавке в таком возрасте ему не хотелось, вот и решил вернуться к себе, где будет получать игровое время», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Нобоа в нынешнем сезоне сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.