Сесар Навас: Нобоа — настоящая легенда российского футбола, его всегда будут помнить

Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас высказался об уходе Кристиана Нобоа из «Сочи».

«Кристиан — настоящая легенда российского футбола, игрок, который с момента своего приезда продемонстрировал высочайший уровень игры в России. У него было много сезонов, проведённых на очень высоком уровне.

Он игрок с большим техническим качеством, с большой лёгкостью делал голевые передачи своим партнёрам и являлся футболистом, забившим много мячей. Настоящий полузащитник! Я думаю, что российские болельщики смогли насладиться игрой футболиста такого уровня. Он играл в больших командах.

Я имел честь быть его партнёром в трёх разных периодах нашей спортивной карьеры. Мы очень хорошие друзья, подружились за пределами поля. Он не только отличный игрок, но и отличный человек, он из тех товарищей, которого вы запомните на всю жизнь. Очень позитивный и весёлый человек, всегда с улыбкой. Он должен гордиться большой спортивной карьерой, которую он сделал в России, где его всегда будут помнить!

Он всё ещё в состоянии играть в футбол и может многое привнести в свою команду. Он всегда хотел завершить спортивную карьеру в команде, в которой он вырос как футболист, и это время пришло. Уверен, ему очень понравится его последний этап в качестве футболиста в рядах клуба «Эмелек». Эквадорские болельщики смогут насладиться его последними голевыми передачами и его последними голами. Великий футболист, великий человек и отличный друг — это Кристиан Нобоа», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.