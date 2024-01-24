Пименов: в «Зените» Тикнизяну заготовили роль в атаке. В защите всегда будет Сантос

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на слухи о том, что защитник красно-зелёных Наир Тикнизян может сменить клубную прописку и перейти в петербургский «Зенит». Пименов считает, что армянский игрок укрепит состав сине-бело-голубых. Но он предполагает, что Тикнизян будет конкурировать за место левого полузащитника, а не защитника.

«Считаю, что в Санкт-Петербурге Наир Тикнизян будет конкурировать прежде всего с левым полузащитником. Например, с Андреем Мостовым. В этой ситуации с учётом того, что Сергею Семаку, по его словам, нужны российские футболисты, Тикнизян укрепит состав «Зенита». Что касается позиции защитника, то там, как и всегда, будет играть Дуглас Сантос. Наиру же будет заготовлена роль в атаке», — приводит слова Пименова RT.

В этом месяце в СМИ появилась информация о том, что в текущее трансферное окно Наир Тикнизян может перебраться в петербургский «Зенит». По словам спортивного директора московского «Локомотива» Дмитрия Ульянова, клуб ведёт переговоры с сине-бело-голубыми о переходе игрока сборной Армении.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну контракт с зарплатой около € 1,2 млн в год. Об этом «Чемпионат» информировал источник, знакомый с ситуацией.