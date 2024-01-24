Сборная Алжира отправила в отставку тренера команды после вылета с КАН

Президент Федерации футбола Алжира Валид Сади заявил, что Джамель Бельмади был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной после вылета с Кубка африканских наций.

«Мы достигли обоюдного соглашения о расторжении контракта с Алжирской федерацией футбола. Мы благодарим тренера за всё, что он сделал для национальной команды, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написал Сади в соцсети Х (ранее Twitter).

Алжир стал последним в группе D – с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Подопечные Джамеля Бельмади сыграли два раза вничью и потерпели поражение в заключительном туре с Мавританией (0:1). В 2021-м сборная Алжира также не сумела преодолеть групповой этап. При этом алжирская команда является двукратным победителем КАН.