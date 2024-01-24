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Стало известно о срыве возвращения футболиста «Фиорентины» в загребское «Динамо»

Стало известно о срыве возвращения футболиста «Фиорентины» в загребское «Динамо»
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Переход вингера «Фиорентины» Йосипа Брекало в загребское «Динамо» находится на грани срыва. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на обмен документами между клубами, в среду, 24 января, переговоры приостановились. Подобное связано со сменой тренера в хорватской команде. Брекало может не подойти новому наставнику «Динамо».

Брекало является воспитанником загребского «Динамо». В текущем сезоне вингер провёл за «Фиорентину» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе украинского «Шахтёра» к одному из ключевых футболистов загребского «Динамо».

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