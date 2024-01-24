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Карло Анчелотти определился с первым номером «Реала» до конца сезона

Карло Анчелотти определился с первым номером «Реала» до конца сезона
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию у своего одноклубника Кепы Аррисабалаги за роль первого номера команды. Об этом сообщает издание Relevo, знакомое с ситуацией.

По сведениям источника, руководство мадридского клуба предпочитает видеть Лунина первым номером команды по итогам первой части сезона. Такого же мнения придерживается главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Отмечается, что итальянский специалист решил завершить ротацию вратарей. Теперь он хочет сделать ставку на одного из имеющихся. Им окажется Лунин.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что основным голкипером мадридского «Реала» является Тибо Куртуа. Однако сейчас бельгийский вратарь восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена, которую он получил летом 2023 года. Ожидается, что Куртуа может вернуться в ворота испанского гранда либо в конце этого сезона, либо в начале следующего.

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