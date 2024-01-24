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Радимов: между Абаскалем и Джикией пробежала чёрная кошка — это должны понимать все

Радимов: между Абаскалем и Джикией пробежала чёрная кошка — это должны понимать все
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о взаимоотношениях между главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией. Радимов считает, что отношения испанского специалиста с российским футболистом испорчены. Он предполагает, что Джикия является четвёртым выбором Абаскаля среди центральных защитников.

«Я могу ошибаться, но между ними пробежала чёрная кошка. И это должны понимать все. Человек не играет и недоволен своим положением. Одно понятно сейчас: Джикия — четвёртый защитник среди центральных», – заявил Радимов в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Напомним, Георгий Джикия является капитаном московского «Спартака». В нынешнем сезоне российский футболист получает не слишком много игрового времени в составе красно-белых. В чемпионате страны Джикия принял участие в шести матчах. Он провёл на поле 436 минут. Отметим, что действующее соглашение Георгия с красно-белыми истекает в июне.

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