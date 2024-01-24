Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» готовит предложение о покупке форварда «Астон Виллы»

«Челси» готовит предложение о покупке форварда «Астон Виллы»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран может сменить клубную прописку до конца зимнего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, серьёзный интерес к 20-летнему форварду проявляет «Челси». Лондонцы в ближайшее время могут отправить «Астон Вилле» предложение о покупке колумбийца. Отмечается, что бирмингемцы не так давно отклонили оффер «Вест Хэма». «Молотобойцы» хотели арендовать молодого нападающего «Виллы».

Дуран перешёл в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр» минувшим летом за € 16,64 млн. В текущем сезоне форвард провёл за бирмингемцев 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось о готовности «Челси» продать бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Материалы по теме
«Челси» назначил цену за Лукаку, «Рома» хочет сохранить форварда
Материалы по теме
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Live
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android