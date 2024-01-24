«Челси» готовит предложение о покупке форварда «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран может сменить клубную прописку до конца зимнего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, серьёзный интерес к 20-летнему форварду проявляет «Челси». Лондонцы в ближайшее время могут отправить «Астон Вилле» предложение о покупке колумбийца. Отмечается, что бирмингемцы не так давно отклонили оффер «Вест Хэма». «Молотобойцы» хотели арендовать молодого нападающего «Виллы».

Дуран перешёл в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр» минувшим летом за € 16,64 млн. В текущем сезоне форвард провёл за бирмингемцев 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось о готовности «Челси» продать бельгийского форварда Ромелу Лукаку.