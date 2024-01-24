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Рио Фердинанд: хочу, чтобы Моуринью возглавил «Челси»

Рио Фердинанд: хочу, чтобы Моуринью возглавил «Челси»
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил дальнейшие карьерные перспективы португальского тренера Жозе Моуринью.

«Я бы очень хотел, чтобы Жозе вернулся в «Челси». Пожалуйста, назначьте его, если Почеттино не справится! Но мне кажется, шансов на такой расклад нет. Американские владельцы «Челси» никогда не пойдут на это.

Если не в «Челси», то я бы с радостью посмотрел на Моуринью в «Ньюкасле». В то же время Эдди Хау отлично справляется со своей работой, не хочется, чтобы он уходил.

Я бы также пригласил Моуринью в сборную Англии. Но Футбольная ассоциация не будет менять Саутгейта на Моуринью. Характеры двух этих специалистов очень сильно отличаются», – приводит слова Фердинанда Metro.

Напомним, об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

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