Игрок «Балтики» Маляров рассказал, почему команда находится внизу турнирной таблицы

Футболист калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал, почему команда находится внизу турнирной таблицы РПЛ.

«Мне кажется, первые матчи у нас чуть‑чуть подкачали, потому что мы из семи игр всего одну провели дома. Если бы календарь позволил больше дома сыграть, было бы лучше. Мы хотим добиться результата своей игрой. В том сезоне у нас было много стандартов, и мы их использовали в ФНЛ. А в этом году что‑то вокруг и только около моменты. У нас реально много стандартов, но вроде один мяч после них мы забили всего», — приводит слова Малярова «Матч ТВ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится в зоне вылета, на 15-м месте с 13 очками. Напомним, по итогам прошлого сезона балтийцы заняли второе место в Мелбет Первой лиге, которое позволило команде выйти в высший чемпионат России.