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«Реал» может продать Винисиуса для подписания Мбаппе

«Реал» может продать Винисиуса для подписания Мбаппе
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может быть продан в случае перехода в мадридский клуб форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Actu Foot в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, для президента «сливочных» Флорентино Переса лучшим игроком мира является Мбаппе. Его приход в команду отодвинет Винисиуса на второй план.

Отмечается, что «Реал» даже может рассмотреть продажу звёздного бразильца. Вырученные деньги позволят мадридцам подписать Мбаппе с наименьшими финансовыми потерями.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. За это время бразилец завоевал с мадридским клубом 10 трофеев.

В текущем сезоне Винисиус провёл за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

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