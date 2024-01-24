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Семья Мбаппе заработает больше € 450 млн в случае перехода Килиана в «Реал» — Bild

Семья Мбаппе заработает больше € 450 млн в случае перехода Килиана в «Реал» — Bild
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Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в качестве свободного агента летом для мадридского «Реала» обойдётся в € 450 млн, сообщает Bild.

По информации источника, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард запрашивает € 100-125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является футбольным агентом игрока, а также в качестве сезонного бонуса.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в Мбаппе очень сильно заинтересован мадридский «Реал», который, как сообщалось, уже предложил игроку условия контракта. При этом нападающего также хочет подписать английский «Ливерпуль», однако Килиан горит желанием перейти в стан «сливочных».

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 мячами и шестью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

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