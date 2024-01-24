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Евгения Медведева комментировала товарищескую игру московского «Динамо»

Евгения Медведева комментировала товарищескую игру московского «Динамо»
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, а также болельщица московского «Динамо» комментировала товарищескую игру динамовцев со словацким «Слованом» (2:1).

Первый гол в матче забила команда из Братиславы. На четвёртой минуте отличился грузинский защитник Джаба Канкава. Российский клуб отыгрался на 20-й минуте благодаря мячу, забитому мексиканским полузащитником Луисом Чавесом. Второй гол москвичей на свой счёт записал 19-летний Александр Чупаёв.

Напомним, первый сбор московской команды проходит с 13 по 25 января в Катаре. На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.

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