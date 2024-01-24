Дарья Карпина: муж не будет бесплатно работать в «Реале» или «Барселоне»

Дарья Карпина, которая является женой главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, заявил, что её муж не будет бесплатно работать в мадридском «Реале» или «Барселоне».

«Возглавил бы Валерий Георгиевич бесплатно «Реал» или «Барселону»? Нет. Нельзя обесценивать свой труд», — ответила Карпина на вопрос подписчика в своей социальной сети.

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Валерий Карпин начал свою тренерскую карьеру в московском «Спартаке», затем тренировал испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо». При этом в декабре 2017 года Валерий возглавил «Ростов», а летом 2021-го стал главным тренером национальной команды Россия.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на 10-м месте с 21 очком.