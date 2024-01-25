Эрик Дайер дебютировал за «Баварию»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер дебютировал за немецкий клуб. Это произошло в перенесённом матче 13-го тура Бундеслиги с «Унионом». Матч завершился минимальной победой мюнхенцев со счётом 1:0 благодаря голу защитника Рафаэла Геррейру. Примечательно, что англичанин появился на поле за несколько секунд до забитого мяча.

Защитник Эрик Дайер впервые появился на поле в составе «Баварии» Фото: ФК «Бавария»

Дайер появился на поле сразу после перерыва, заменив коллегу по амплуа Деотшанкюля Юпамекано. Защитник сыграл под 15-м номером. Победный гол «Баварии» был забит как раз таки на 46-й минуте.

Напомним, Дайер выступает за «Баварию» на правах шестимесячной аренды. До перехода в стан мюнхенцев в нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата Англии за «Тоттенхэм», в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.