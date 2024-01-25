Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из розыгрыша Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4).

«Мы можем гордиться. Мы очень старались и боролись до конца. Мы очень хорошо сражались с великолепной командой, которая очень сильна дома. Это очень сложный соперник. Я уже говорил об этом. Мы должны перестроиться и постараться побороться за Ла Лигу и Лигу чемпионов», — приводятся слова Хави в социальной сети X (ранее Twitter) Barça Universal.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме команда Хави пропустила дважды и завершила участие в турнире. Отметим, каталонский клуб является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).

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