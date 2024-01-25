Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави высказался о своём будущем после вылета «Барселоны» из Кубка Испании

Хави высказался о своём будущем после вылета «Барселоны» из Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём будущем в клубе после поражения в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4).

«Если к концу сезона мы не окажемся на конкурентоспособном уровне, мне придётся уйти. Я знаю, где я нахожусь, это топ-клуб. Здесь, в «Барселоне», вам нужно завоевывать титулы, иначе вы будете в опасности. Я убежден, что проект имеет большой потенциал и включает в себя лучших молодых игроков», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, записав в свой актив 44 очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Наполи».

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Материалы по теме
Смешной гол Левандовского разбудил «Барсу». Но после 90 минут юнцов Хави вынесли из Кубка
Смешной гол Левандовского разбудил «Барсу». Но после 90 минут юнцов Хави вынесли из Кубка

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android