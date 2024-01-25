Араухо – о Хави: его будущее зависит от руководства

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о будущем главного тренера Хави после поражения в матче с «Атлетиком» из Бильбао в Кубке Короля.

«Я горжусь этой командой. Мы до конца боролись, играя с большим количеством молодых игроков.

Будущее Хави зависит от руководителей клуба. Мы не можем вмешиваться. Правда в том, что мы очень довольны тренером. Он нам очень помог, и мы хотим, чтобы он остался», — приводятся слова Араухо в социальной сети X (ранее Twitter) Barça Universal.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме команда Хави пропустила дважды и завершила участие в турнире. Отметим, каталонский клуб является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).

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